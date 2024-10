37-letna mamica posiljena »znova in znova, dokler ni umrla«

Natalie Shotter se je po večeru zabave zgrudila, nakar jo je napadel moški. 35-letni Mohamed Lidow je obtožen napada na zdravstveno delavko v zgodnjih jutranjih urah 17. julija 2021, vendar zanika obtožbe o posilstvu in uboju.

Tožilka je sodišču povedala, da je truplo Shotterjeve več ur po grozljivem dejanju našel mimoidoči. Povedala je: »Kaj se je zgodilo Natalie, ni bilo jasno. Ni bila zabodena ali pretepena do smrti. Na njenem telesu ni bilo znakov hujših poškodb, bila je sama.«

Dodala je: »Potrebno je bilo nekaj časa, da so ugotovili, kaj se je zgodilo, da je Natalie umrla. Ključna pri tem je bila nadzorna kamera v bližini klopi, ki je razkrila, kaj se ji je zgodilo tisto noč.«

Sodišče je izvedelo, da je bila Shotterjeva »ranljiva« zaradi svojih težav z duševnim zdravjem, odvisnosti od alkohola in drog. Tožilka je dejala: »Tisto noč se je Natalie zabavala, obtoženec pa je to izkoristil. Posilil jo je večkrat, in prav ta dejanja so povzročila njeno smrt.«

Posilil večkrat zapored

Nadaljevala je: »Čeprav je posnetek nejasen in posnet od daleč, kamera razkriva obtoženca, ki izvaja penetracijo. Iz posnetka in negibnosti Natalie je razvidno, da med posilstvom ni bila pri zavesti, kaj šele da bi privolila v odnos. Obtoženec nikakor ne bi mogel vedeti, da je privolila. Njegova dejanja – več zaporednih posilstev – so kriva za njeno smrt.«

Sodišče je odkrilo, da je bila Shotterjeva še posebej ranljiva v noči napada. Porotniki so slišali, da je pila alkohol in morda vdihovala amilnitrit – znan kot poppers –, a tožilka je poudarila, da ta legalna droga ni povzročila njene smrti. Bila je precej drobna, visoka je bila nekaj več kot 150 cm in tehtala nekaj čez 43 kilogramov.

Substance je niso ubile

»Tožilstvo trdi, da je bila zaradi uživanja substanc še bolj ranljiva,« je povedala tožilka. »Niso povzročile njene smrti, a verjetno je zaradi tega končala na tisti klopi v parku, sredi noči, na boku in ranljiva.«

Na sodišču so predvajali posnetek nadzorne kamere, ki je prikazoval, kako Shotterjeva hodi po ulicah in telefonira. Zatem se je ustavila pred trgovino in plesala ob zvoku bobna, pri tem pa sta se ji pridružila moški in dve ženski.

Tožilka je dejala, da Natalie ni bila videti tako pijana, da se ne bi mogla držati na nogah ali da bi težko hodila, in dodala, da je delovala »veselo«. Porotniki bodo pregledali še dodatne posnetke kamer, ki prikazujejo Mohameda med napadom. Obtoženi je sicer na sodišču povedal le svoje ime in zanikal krivdo za posilstvo in uboj.