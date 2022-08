17-letni vnuk posilil lastno babico: Prišel je do mene in mi položil blazino na obraz

D. P. (17) je posilil in pretepel svojo babico (71) iz okolice srbskega Alibunarja. »Zdrava pamet tega ne more razumeti! Odvratno! Kako je mogoče, da se loti svojega skrbnika,« pravijo sosedi. Pravijo tudi, da je bil mladoletnik že prej problematičen in agresiven do babice, matere njegovega pokojnega očeta.

»Spala sem v sobi, on pa je vstopil okoli dveh zjutraj in zagrnil žaluzije. Prišel je do mene in mi položil blazino na obraz. Poskušala sem se braniti, a me je udarjal po obrazu, po telesu, po rokah. Moj obraz je bil opraskan. Vprašala sem ga, kdo je, bil je tiho, a sem vedela sem, da je moj vnuk,« je v joku povedala žrtev. »Čutila sem njegov smrad in močan vonj, saj je delal na polju in v hlevu. Začutila sem njegove roke. To je bil on.«

Višje državno tožilstvo v Pančevu je na sodišču za mladoletnike višjega sodišča v Pančevu vložilo predlog za uvedbo predhodnega postopka zoper posiljevalca.