Pred velikim senatom celjskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnica Leonida Jager, so v nadaljevanju sojenja Ivanu Rajeviću, nekdanjemu zobozdravniku, zaslišali še nekaj prič. Spomnimo, da obtožnica Rajevića bremeni poskusa umora Suzane Mihajlovski, ki jo je 7. januarja lani na stopnicah pred vhodom v večstanovanjsko zgradbo objel, pri tem pa z 12-centimetrskim nožem zabodel v predel prsnega koša. Po dejanju je pobegnil neznano kam, a so ga policisti še isti dan, v poznih popoldanskih urah, izsledili v eni od celjskih kavarn in mu odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju z...