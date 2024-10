Znova udarili vandali. Le komu so v napoto gasilni aparati v Novi Gorici?

Policisti PU Nova Gorica so bili ponovno obveščeni o obliki vandalizma v Novi Gorici, kjer so neznanci v zadnjih dneh v garažni hiši (Ulica Gradnikove brigade) ponovno spraznili šest gasilnih aparatov; podoben primer vandalizma so policisti PP Nova Gorica obravnavali že 2. oktobra 2024. S strani oškodovanca je bilo ugotovljeno, da je zaradi navedenega dejanja nastalo za okoli 150 evrov materialne škode. Policija primer vandalizma še preiskuje.

Pri teh neprimernih ravnanjih, govorimo o pojavni obliki vandalizma. V zvezi s tem pozivajo občane in občanke, ki bi lahko nudili dodatne koristne informacije glede preprečevanja in odkrivanja storilcev tovrstnih dejanj, da jih sporočijo policistom najbližje policijske postaje, pokličejo lahko tudi na znano telefonsko številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.