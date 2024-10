Vandali na delu: v garažni hiši so izpraznili osem gasilnih aparatov

V sredo so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o kršitvi javnega reda in miru na Goriškem. Neznanci so v zadnjih dneh v garažni hiši izpraznili osem gasilnih aparatov. O vandalizmi so že obvestili pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Ko bodo policisti kršitelja izsledili, bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.