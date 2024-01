Znano, kakšno je zdravstveno stanje smučarjev, ki sta trčila na Krvavcu

V soboto smo pisali o hudi nesreči na smučišču Krvavec, kjer sta si smučarja pri trku hudo poškodovala glavi, so takrat poročali z uprave za zaščito in reševanje.

Na smučišču so ju oskrbeli reševalci, helikopter Slovenske vojske pa ju je v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik prepeljal v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Kako se smučarja počutita danes? Na UKC Ljubljana so nam odgovorili, da so enega od njiju še isti dan odpustili v domačo oskrbo, medtem ko so drugega oskrbeli maksilofacialni in oralni kirurgi.