Groza na Krvavcu: smučarja ob trku končala s hudo poškodovanima glavama

Dopoldne sta na smučišču Krvavec trčila smučarja in si hudo poškodovala glavi, navaja uprava za zaščito in reševanje. Na smučišču so ju oskrbeli reševalci, helikopter Slovenske vojske pa ju je v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana.