Znano, kakšna kazen je doletela moškega, ki je napadel Niko Kovač

Napadalec, ki je konec oktobra lani v središču Ljubljane napadel direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, je pogojno obsojen na pet mesecev zaporne kazni, poroča N1.

Kot so za omenjeni medij povedali na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, so konec novembra lani zoper napadalca na Okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. »Sodišče je predlogu za izdajo kaznovalnega naloga tožilstva ugodilo in 19. decembra izdalo sodbo, v kateri je obdolženega spoznalo za krivega kaznivega dejanja po obtožnem predlogu in mu izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo kazen petih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta,« so pojasnili.

Niko Kovač je moški napadel 25. oktobra na Bavarskem dvoru, in sicer sredi belega dne. Kot je povedala takrat, se je vanjo zaletel z vso silo in jo odrinil. Ob tem je vpil, da bo ubil tudi njenega psa.