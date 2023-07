Znano, kaj je bil vzrok za veliki požar v bloku v Novih Jaršah

Poročali smo o sinočnjem (četrtkovem) velikem požaru, ko so ognjeni zublji zajeli stanovanjski blok na Clevelandski ulici v Novih Jaršah v Ljubljani. V dogodku k sreči ni bil nihče poškodovan, so pa zaradi posledic požara štiri stanovanja neprimerna za bivanje. V preostala stanovanja so se stanovalci do jutra že lahko vrnili.

Zagorelo je v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka. Požar je gasilo 83 gasilcev (VIDEO).

Kriminalisti so danes s pomočjo strokovnjakov Nacionalnega forenzičnega laboratorija opravili ogled kraja požara. Pri tem so po doslej znanih podatkih ugotovili, da je najverjetnejši vzrok požara tehnična napaka na klimatski napravi enega izmed stanovanj, zato so jo zavarovali in jo bodo poslali v nadaljnjo analizo. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 400.000 evrov materialne škode.

Po vseh zbranih obvestilih bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.