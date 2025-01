Znanec ga je v Piranu ustrelil v nogo

Včeraj ob 21.35 je oškodovanec prijavil, da ga je znanec v Piranu ustrelil v nogo s pištolo z gumijastim nabojem. Moški je zatem kraj dejanja zapustil peš. Poškodovanega so odpeljali v SB Izola na zdravljenje. Policisti intenzivno zbirajo obvestila o dogajanju v smeri potrditve suma storitve kaznivega dejanja, sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 46 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 131 klicev.



Obravnavali so 11 prometnih nesreč z materialno škodo, zasegli so 2 vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 1 tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru sta bili 2 intervenciji.