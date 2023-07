Znane podrobnosti požara na Kozjem vrhu, to naj bi bil razlog

Do požara, ki je v noči iz srede na četrtek povsem uničil stanovanjsko hišo na Kozjem Vrhu v občini Podvelka, je po prvih ugotovitvah policije najverjetneje prišlo zaradi prenapetosti v električni napeljavi. Ena oseba je še vedno na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKC), so danes sporočili iz celjske policijske uprave.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so si v četrtek ogledali požarišče stanovanjske hiše na Kozjem vrhu in zbrali informacije o dogajanju v povezavi s požarom. Pri tem so izključili tujo krivdo za nastanek požara.

Po prvih ugotovitvah je do požara najverjetneje prišlo zaradi prenapetosti v električni napeljavi, povzročena škoda pa je visoka, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

V času požara so bile v hiši štiri osebe, tri so se poškodovale, od tega ena huje. Dve osebi, ki sta se v požaru nadihali dima, so po pregledu odpustili domov, ena oseba, ki je huje poškodovana, pa je ostala na zdravljenju v UKC Maribor, še sporočajo.