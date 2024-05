Kakovost vin bila na vrhuncu: Doživela sem enega lepših dni svojega poslanstva (FOTO)

Potem ko so že aprila člani Vinogradniškega društva Šmartno (DVŠ) ob Paki strokovno ocenili lanske vinske pridelke ter nekaj vrhunskih vin iz predhodnih let, so minuli teden na razglasitev povabili vse prejemnike priznanj ter ugledne goste. Poleg najžlahtnejše dame, kot je vsakoletna, tokrat že 27. vinske kraljice Slovenije Sanje Ferjančič s Planine nad Ajdovščino sta se sprejema pri županu in obhoda vinskih kleti udeležila tudi visoka vinska viteza, člana Slovenskega viteškega reda, viteškega Omizja Celje, Ivan Mijošek ter sloviti vinogradnik in kletar iz Rogaške Slatine Drago Kregar. Župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je povabil tudi jagodni izbor marljivih domačih vinogradnikov prav v Vinsko ložo, kjer raste in odlično uspeva potomka najstarejše trte na svetu z Lenta.

Pohvale prvaka

Ta je bila povod, da je nekdanji predsednik DVŠ Miha Fajfar poskrbel za vsaj 15 sejancev modre kavčine, ki že več let razveseljujejo z grozdi slovite žametne črnine. Pridelek teh trt večina vrlih članov v celoti preda v skupno kad istega dne, ko trgajo občinsko potomko ob cerkvi sv. Martina. Tako podarjeno grozdje prevzame društvena kletarka in predsednica vinogradnikov Mojca Praprotnik iz Vinotoča Primožič, ki s pomočjo zavetnika vinogradnikov pričara odlično šmarško kavčino, tudi izvirno promocijsko darilo.

Sejanci modre kavčine že več let razveseljujejo z grozdi slovite žametne črnine.

Vse po domače

Pri Špančevi 200-letni zidanici

Šampioni 2024

Zgodba je tako zelo privlačna, ker povezuje vinogradnike od Vinske do Graške Gore, Kolovrata nad Mozirjem, Slatin ter do južnih pobočij Gore Oljke. A tako majhno društvo, ki šteje okrog 130 članov, je pohvalil viteški prvak in enolog Ivan Mijošek, ki je tudi čestital vinogradnikom in še posebej ožjemu vodstvu društva za izjemno in uspešno delovanje, njegovi presoji pa je le treba verjeti. Preden so se vsi zbrali na razglasitvi rezultatov letnika '23, so si predstavniki DVŠ z gosti ogledali štiri manjše do srednje velike vinogradniške kleti; Marka Juvana v Rečici ob Paki ter Jožeta Kuglerja, Mojce Praprotnik in Anžeta Podgorška z Malega Vrha. Navdušeni nad urejenostjo vinogradov in celo novih trsnih nasadov, izvirnostjo in urejenostjo kleti s prostori za goste so si pri Podgoršku ogledali najstarejšo, dobro ohranjeno Špančevo zidanico iz leta 1818. Ta ostaja izročilo in ponos že več rodov.

Ni je pohodil

Potem ko so doživeli gostoljubje tudi s priložnostno kulinariko ter okušali kakovost različnih vinskih sort, so se prepustili druženju. Mlada glasbenika Maj Kovačič in Tilen Kumar ter vokalna skupina Prijatelji so spravili zbrane v dobro voljo, nato pa sta na oder priplesala domači ovtar Franc Fužir ter žlahtna predstavnica slovenskih vinarjev Sanja Ferjančič. Še zadihana vinska kraljica je povedala: »Zelo sem presenečena nad lepim krajem, prijaznimi ljudmi, izjemnimi vinogradniki ter odličnimi vini … Doživela sem enega lepših dni svojega poslanstva v tej vlogi. No, pa še spretni plesalec Franc mi ne hodi po nogah …«

1818. so postavili Špančevo zidanico.

Govorniki so na kratko opravili s slabo lansko letino po količini, saj je pomrznil večidel vinogradov. Na srečo pa je bila letina zelo kakovostna, celo odlična, kar je pokazalo tudi poročilo strokovne komisije. Na ocenjevanje so prinesli 57 vzorcev vin, najmanj doslej. Med prvake sort letnika 23 je komisija izbrala vina Matije Blagusa in Gregorja Kladnika (zvrst bela), Lovra Mauerja (laški rizling), Jožeta Kuglerja (chardonnay in sauvignon), Marka Juvana (rumeni muškat) ter Mojco Praprotnik & Vinotoč Primožič (modra frankinja).

Slovenska vinska kraljica Sanja Ferjančič

Dobrodošli pri mladem vinarju Marku Juvanu v Rečici ob Paki FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Šampioni leta 2024 so postali: šampion rdeči, modra frankinja, Vinotoč Primožič; šampion beli, sauvignon, Jože Kugler; šampion kerner 2011, Mihael Fajfar. Posebno priznanje je prejelo tudi vino prijateljev iz vseh potomk šmarška kavčina, ki ga župan prijateljsko deli med zaslužne in dobre ljudi.