Raperjevo nasilje posnela nadzorna kamera: »Ne iščem odpuščanja, toda resnično mi je žal« (VIDEO)

Čas pokaže resnico. Tako je pred manj kot enim tednom nekoliko skrivnostno na družbenih omrežjih zapisal ameriški raper Sean Diddy Combs, ki pa se mu tedaj sanjalo ni, za kako preroške se bodo izkazale njegove besede. Le malce zatem je po medijih namreč zakrožil posnetek nadzorne kamere losangeleškega hotela, ki je glasbenega mogula razkrinkal kot brutalnega nasilneža. Kamera ga je 5. marca 2016 namreč ujela, kako je na hotelskem hodniku pretepal, brcal in vlekel svoje tedanje dekle Cassie Ventura.

»Moje vedenje je bilo neopravičljivo. Resnično mi je žal,« se je po objavi posnetka opravičeval zvezdnik. FOTO: Osebni Arhiv

Njegov dom je konec marca preiskala posebna enota, ki se ukvarja s trgovino z belim blagom. FOTO: Carlin Stiehl/Reuters

Da je serijski nasilnež, ki jo redno pretepa, je Cassie povedala že lanskega novembra. Tedaj je proti bivšemu ljubimcu vložila tožbo, v kateri je nazorno popisala nasilje, ki ga je trpela pod zvezdnikovo roko. Še več, obtožila ga je tudi, da jo je silil v spolne odnose, tako z njim kot z drugimi moškimi, in vse to snemal. Hitro je vse tudi potihnilo. Le dan po vloženi tožbi sta se Diddy in Cassie namreč zunajsodno pogodila. Raperjev odvetnik je tedaj sicer podčrtal, da to ne pomeni tudi priznanja, tako se je njegov slavni varovanec namreč zgolj poskušal ogniti medijskemu in sodnemu cirkusu, ki bi v vsakem primeru močno omadeževal njegov ugled. A zanikanje obtožb kot lažnih, češ da se je Cassie tako zgolj poskušala dokopati do precej zajetnega zneska, je bilo očitno le laž. Tako dokazujeta tako hotelski posnetek kot tudi Diddyjevo javno opravičilo, ki je zdaj sledilo posnetku.

Odkupljeni posnetek

Obstaja posnetek njegovega nasilnega izbruha. Tako je Cassie trdila že lani, ko je v tožbi navedla, da ga je Diddy od hotela odkupil za 50 tisočakov. Toda tudi če ga je v resnici odkupil, je morala obstajati še kopija, močno obremenilni posnetek je zdaj namreč pricurljal na plan. V njem lahko vidimo, kako se Cassie iz hotelske sobe napoti proti dvigalu, kjer jo, z brisačo okoli pasu, prestreže glasbenik. Zagrabi jo in vrže po tleh in jo za dobro mero še brcne. Nepremično je obležala, a ji nekaj sekund pozneje odmeri še eno brco, jo po tleh povleče za seboj, nato pa odkoraka proč. Cassie se počasi pobere s tal in se želi stegniti proti telefonu na hodniku, ko se Diddy vrne. Odrine jo, se usede na stol blizu dvigala in vanjo silovito vrže neki predmet. »Ta srhljivi posnetek potrjuje skrb vzbujajoče in plenilsko vedenje Combsa,« se je oglasil Cassiejin odvetnik Douglas Wigdor.

Cassie Ventura je raperja lani obtožila spolnega in telesnega nasilja, že dan po vloženi tožbi se je z njim pogodila. FOTO: Infphoto.com

Zvezdnika naj bi bilo strah, da bodo obremenilnemu posnetku sledili še drugi, podobni. FOTO: Angela Weiss/Afp

Če je tožba lani izginila, skoraj kot je ne bi bilo, pa posnetka ni bilo mogoče podobno enostavno pomesti pod preprogo. »Moje vedenje tu je neopravičljivo. Za svoja dejanja prevzemam polno odgovornost. Sam nad seboj sem zgrožen – zgrožen sem bil tedaj in sem tudi še zdaj,« se je raper dva dni po objavi posul s pepelom in dodal, da si je poiskal profesionalno pomoč in obiskoval terapije. »Ne iščem odpuščanja, toda resnično mi je žal.« A opravičil, in tako tudi priznal krivdo, se je malce pozno, tako da imajo organi pregona zaradi zastaranja zločina, ki se je dogodil pred osmimi leti, zvezane roke. Tako je dejal losangeleški tožilec George Gascón in dodal, kako težko je bilo gledati posnetek.

Del trgovine z belim blagom? Od novembra, ko je Cassie prekinila molk, je Sean doživel še pet novih udarcev. Cassiejini tožbi je sledilo še pet civilnih, vse pa so povezane s spolnim in telesnim nasiljem ter drugimi zločini. Obtožbe je zvezdnik sicer zanikal, a s tem mu ni uspelo ustaviti preiskovalnega kolesja. Na osnovi obtožb spolnih zločinov so oblasti pod vodstvom posebne skupine, ki se ukvarja s trgovino z belim blagom, pred dobrim mesecem namreč preiskale njegov dom. »Grobo pretirana uporaba sile,« se je tedaj odzval pevčev odvetnik Aaron Dyer, ki je vse skupaj, tako hišno preiskavo kot civilne tožbe, označil za lov na čarovnice.

Zaradi brutalnega napada na Cassie pevec pred zakonom očitno ne bo odgovarjal, a morda ga bo roka pravice dohitela kako drugače. Onečaščenega raperja naj bi bilo namreč na smrt strah, da bodo v prihodnjih dneh, tednih ali mesecih na plan pricurljali še drugi posnetki, ki razgaljajo njegovo temno plat. »Combsova ekipa se pripravlja na morebitno objavo še drugih posnetkov. Zdaj se namreč zavedajo, da so ljudje, ki so jim plačali, da se jih znebijo, naredili kopije. Skrbi jih tudi, da morda obstajajo tudi kakšni posnetki dogajanja iz snemalnega studia,« je anonimni vir namignil, da se morda pripravlja vihar.