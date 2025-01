V Kamniku med hojo po pločniku padla na vozišče, njeno življenje visi na nitki

Včeraj okoli 13. ure se je na Kovinarski cesti v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega vozila in peška.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je peška med hojo po pločniku padla na vozišče v trenutku, ko je mimo pripeljala voznica osebnega vozila in z vozilom trčila v peško. Pri tem se je peška huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka,« sporočajo s PU Ljubljana.

V 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 406 klicev, od tega 175 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 56 nanašalo na kriminaliteto, 42 na javni red in mir ter 53 na prometno varnost. Obravnavali so 16 prometnih nesreč z materialno škodo, 4 nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.