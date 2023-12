Zgrudil se je v središču Ljubljane. Patrulja Mestnega redarstva se je z odzivom izkazala

Mestna občina Ljubljana poroča o neljubem dogodku, ki se je včeraj zgodil v središču Ljubljane, natančneje na Mestnem trgu. Kot so zapisali na svoji spletni strani, se je tam zgrudil moški. Mestno redarstvo je po nesrečnem dogodku hitro aktiviralo svoje patrulje. Že v nekaj minutah je bila prva pri ponesrečencu.

Ko je ugotovil, da moški nima srčnega utripa, je mestni redar takoj začel z masažo srca. Drugi član mestnega redarstva pa je pripravil defibrilator. Med njuno pomočjo so do ponesrečenca prišli še reševalci Reševalne postaje Ljubljana. K sreči se je vse dobro razpletlo, saj jim je moškega uspelo spraviti k zavesti.

Mestni redarji imajo potrebna znanja

Čeprav mestni redarji v prvi vrsti skrbijo za red v mestu, pa imajo tudi znanja nudenja prve pomoči. »Redarji in reševalci so skupaj zagotovili celovito pomoč, pri tem pa naj poudarimo, da so vsi mestni redarji usposobljeni za nudenje prve pomoči, saj se redno usposabljajo v SIM Centru ZD Ljubljana, poleg tega so vsa patruljna vozila opremljena z defibrilatorjem in ostalo opremo za nudenje prve pomoči,« so zapisali na Mestni občini Ljubljana.

V nesrečah, kot je bila ta v središču Ljubljane, so sekunde lahko odločilne, prav zato je treba pohvaliti hiter odziv mestnih redarjev.