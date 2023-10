Zgodaj zjutraj zgrmel čez rob kamnoloma v globino

Kot piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, je nekaj po 7. uri v Obrtni coni Logatec oseba padla z roba kamnoloma v globino. Gasilci PGD Dolnji Logatec in reševalci NMP Logatec so poškodovanca oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 550 klicev, 175 za posredovanje v interventnih dogodkih.

Od tega se jih je 34 nanašalo na kriminaliteto, 46 na javni red in mir, ter 68 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 6 tatvin, 7 vlomov (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, v enem primeru so kršitelju izrekli ukrep prepovedi približevanja. Pri prometni varnosti so obravnavali 19 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli 7 vozil.

Glede javnega reda in miru so intervenirali 6-krat na javnem kraju in 5-krat v zasebnem prostoru. Obravnavali so posameznika zaradi nezakonitega prehoda državne meje.