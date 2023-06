Zelo presenetljiv tovor: namesto kruha vozil 31 migrantov

Ali slovenski policisti smejo brez ustrezne pravne podlage vstopiti v tuji prostor, kot so to denimo storili leta 2021, ko je eden od mož postave odprl tovorna vrata zaustavljenega citroëna jumper? Seveda, so prepričani ljubljanski višji sodniki, zakon o nalogah in pooblastilih policije namreč policiste izrecno pooblašča za vstop v tuje prostore v primerih, če je to nujno za varnost ljudi in njihovega premoženja. In v tem primeru je bilo to nujno, saj se je iz jumperja vsulo na desetine beguncev, ki so se med tihotapljenjem od Hrvaške proti Italiji v tovornem delu kombija stiskali kot sardine.

Karoserija do platišč

Za tričlanski senat ljubljanskega višjega sodišča v sestavi Barbara Črešnar Debeljak, mag. Andreja Sedej Grčar in Stanka Živič tudi ni sporna sodba okrožnega sodišča, da so bili Ljubljančani Renato in Šaćo Beganović ter Benjamin Mesić člani mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem migrantov skozi Slovenijo. Višje sodnice so menile le, da sta bila Beganovićeva kaznovana premilo, zato so jima zvišale kazni.

Zaslužek bajen, kazni nizke Višje sodišče je zvišalo tudi stranske denarne kazni, ki jih morata plačati brata Beganović. Te so v primerjavi s tem, kolikor so najverjetneje zaslužili s tihotapljenjem migrantov, naravnost smešne. Renato mora plačati osem tisoč evrov, Šaćo šest tisoč, za Mesića pa je obveljalo, da mora plačati 2500 evrov. Če kazni ne bodo plačali, bodo sodniki vsoto preračunali v dneve zapora, ki jih bodo morali dodatno preživeti na oni strani svobode.

S prevozom tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo, je združba pod poveljstvom Renata zagotovo zaslužila mastne denarce. Ni znano, koliko migrantov jim je uspelo prepeljati od meje s Hrvaško do meje z Italijo, dokazano pa jim je, da so sodelovali pri nezakonitem prevozu vsaj 116 državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša.

Zgodb je bilo kar nekaj. Marca 2021 sta denimo policista blizu krožišča Bivje opazila kombi za prevoz pekovskih izdelkov, ki je bil močno obtežen, saj je bila karoserija posedena do platišč. Voznik kljub njunim pozivom ni ustavil, spametovalo ga je šele proti njemu pomerjeno policijsko orožje. Za volanom je sedel Poljak Robert Ryzsard Rudnik, v tovornem delu kombija brez sedežev pa je bilo nagnetenih 29 državljanov Bangladeša in dva Pakistanca. Združba bi samo s tem prevozom zaslužila 111.600 evrov oziroma 3600 na glavo. Poljak je bil v Kopru obsojen na štiri leta in 10 mesecev zapora.

V vozilu je bilo nagnetenih 29 državljanov Bangladeša in dva Pakistanca. FOTO: Primorske novice

Dva člana združbe (Pascal Jeffrey Willems in Miran Ivanovski) sta bila v Ljubljani že prej obsojena vsak na dve leti in pol zapora, nadaljnja preiskava pa je policiste pripeljala še do Renata Beganovića, njegovega brata Šaća (oba sta brez zaposlitve) in dimnikarja Mesića. Tudi te tri so tožilci posadili na zatožno klop.

Ravno v zgodbi o Poljaku, ki bi torej moral v Italijo v pekovskem kombiju prepeljati 31 migrantov, sta imela najpomembnejšo, logistično, vlogo Beganovićeva.

3600 evrov je stala pot do Italije.

Vodja slovenskega dela združbe je bil torej Renato, njegova skupina je večkrat tihotapila tujce iz Bosne in Hercegovine do Italije in vsakemu migrantu za uspešen prevoz vzela od 3000 do 3600 evrov. Največ denarja je pripadlo vodji združbe, in sicer okrog 900 evrov, preostalo pa so si razdelili člani njegove hudodelske združbe v Bosni, na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Drugi najbolje plačani so bili vozniki, vsak je z uspešnim prevozom zaslužil od 300 do 600 evrov na migranta.

Če bi podvig uspel, bi zaslužili 111.600 evrov. Foto: Primorske novice

Mesić in Renato sta z Willemsom in Ivanovskim ter neznanimi sostorilci v enem primeru prevzela 18 Afganistancev in enega Pakistanca, ki so na našo stran meje na Kočevskem pripešačili iz Hrvaške. Proti meji z Italijo jih je vozil Willems. Ivanovski se je pred njim vozil z avtom, o podrobnostih prevoza do Šempetra pri Gorici pa sta bila na zvezi z Mesićem in Renatom. V še eni zgodbi je Renato v osebnem avtu vozil proti Italiji in bil predhodnica Šaću, ki je v kombiju prevažal od 40 do 50 tujcev. Spodletel pa jim je poskus prevoza kar 66 državljanov Pakistana in Bangladeša, s katerim bi zaslužili 231.000 evrov. Tujce, ki so v našo državo nelegalno prikorakali na območju Podlehnika, so nekaj časa uspešno skrivali v gozdu, jim celo dali hrano in pijačo, toda na migrante so naleteli policisti ter jih vrnili Hrvatom.

Za prevoz 66 migrantov bi zaslužili 231.000 evrov.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil Renato Beganović obsojen na šest let in devet mesecev zapora, Šaćo na pet let zapora, Mesić pa na tri leta in 10 mesecev zapora. Te dni pa so se na to temo oglasili ljubljanski višji sodniki ter sporočili, da so delno ugodili pritožbi tožilke Petre Lavrič. Renato je izvedel, da so mu kazen zvišali na osem let zapora, Šaćo pa, da bo v ječi preživel šest let.