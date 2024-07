Zdravstvo ga je pustilo na cedilu, želi si le živeti

»Šesto leto čakam na srčno operacijo, ki je po besedah kardiologa nujna, če hočem živeti. Bolnišnica mi je pred časom odgovorila, da moram na operacijo zaradi škrbine, in ta bo šele 20. avgusta,« nam je pred dnevi povedal obupani 80-letni vojni veteran Benedikt Pančur. Ko smo ga obiskali v domu, je še gladovno stavkal. »Želim si samo datuma operacije,« je bil jasen v svoji zahtevi. »Pijem pomarančni sok in čaj, ki si ga skuham, da me manj duši,« opisuje enega od simptomov srčne bolezni. Na dan, ko smo bili pri njem v Domu upokojencev Vrhnika, se je počutil zelo slabo, hoditi ni mogel. »Vse ka...