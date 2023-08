Zaradi tega SMS-sporočila so ostali brez vsega

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor je prejšnji teden prejel prijavo ene od slovenskih bank, ki je zaznala povečano število zlorab na škodo več fizičnih oseb na območju celotne Slovenije.

Mariborski kriminalisti in policisti so 10. avgusta 2023 med izvrševanjem kaznivih dejanj odvzeli prostost štirim tujim državljanom, ki so osumljeni, da so na nezakonit način pridobili bančne in druge zasebne podatke več fizičnih oseb, s temi podatki pa so na prodajnih mestih po celotni Sloveniji izvajali nakupe blaga in dvigovali gotovino na bankomatih, pišejo v poročilu PU Maribor.

Kako so prišli do podatkov

»Ugotovljeno je bilo, da so bili oškodovanci pred tem žrtve t.i. "phishing" napada, in sicer tako, da so oškodovanci prejeli lažni SMS, ki je vseboval tudi povezavo z navedbo, da jo mora oseba potrditi. Po kliku oškodovanca na povezavo v prejetem SMS-sporočilu je bil takoj preusmerjen na lažno stran, v katero je vpisal zasebne podatke o transakcijskih računih, ki so potrebni za nakupe blaga in dvig gotovine na bankomatih (poleg osebnih podatkov tudi številko bančne kartice in PIN-kodo). Na ta način so storilci razpolagali s sredstvi na računu oškodovanca.«

S kaznivimi dejanji so si osumljeni pridobili najmanj 18 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. Mariborski kriminalisti so osumljenim zasegli večjo količino denarja, za katerega je zelo verjetno, da izvira iz storjenih kaznivih dejanj.

Grozi do osem let zapora

Vsi štirje osumljenci so bili po zbranih obvestilih s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru, ki jim je odredila pripor. »Osumljeni so 13 kaznivih dejanj Uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva po 247/II. členu KZ-1, za katerega je predpisana kazen zapora do petih let, če pa je z dejanjem pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«

Policisti svetujejo, da ste v primeru kakršnihkoli tovrstnih sporočil (SMS ali elektronska sporočila), ki vsebujejo prošnjo ali zahtevo za določene podatke, izjemno previdni, saj banke, pošte in druge inštitucije ne zahtevajo podatkov na ta način, zato: