Zaradi tatov bakra ostali brez vode

Tatovi, ki so v noči na sredo obiskali nekatere objekte Javnega komunalnega podjetja Črnomelj in odnesli nekaj bakra, so ob tem povzročili še precej večjo škodo, na katero najbrž sploh niso računali, in jo zagodli številnim okoliškim prebivalcem.

Baker, ki so ga ukradli, je namreč opravljal funkcijo prevajanja električne energije za potrebe oskrbe prebivalcev s pitno vodo.

V občini Črnomelj je tako zaradi uničene opreme, krmilnih in napajalnih kablov, krmilne omare, na objektih vodooskrbe na Doblički Gori in v Rodinah lahko občasno motena oskrba s pitno vodo, in sicer v naseljih, ki so odvisna od višinskega vodovoda. Za območje, ki zajema ta naselja, pa tudi naselja v sosednji občini Semič urejajo oskrbo z vodo iz nadomestnega pitnega vira in bo po pojasnilih pristojnih vzpostavljena, kakor hitro bo mogoče.

»Celovita sanacija nastale škode bo dolgotrajna in predvsem draga. Občane prosimo za razumevanje,« še sporočajo.