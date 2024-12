»Več let je to načrtoval. In te zveri, pošasti ne smete izpustiti iz zapora. Ker bom jaz naslednja, ki jo bo pokončal.« Tako je na sodišču svarila Marija Kokelj iz Podgore pri Trebiji, ki naj bi ji sosed Peter Primožič 8. aprila letos iz brezobzirnega maščevanja umoril 64-letnega moža Rudolfa. Dejanje je, tako tožilka Lea Martinjak, zaradi blodnjave motnje paranoidne psihoze storil v neprištevnem stanju, zato je predlagala izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja. O neprištevnosti Kokljeva močno dvomi, saj naj bi Primožič že v preteklosti »simuliral pri zdravniku« ter si ...