Zaradi pirotehnike prišlo do hude poškodbe psa

S PU Maribor sporočajo, da so včeraj bili obveščeni o hujši poškodbi psa, do katere naj bi prišlo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 246 klicev, od tega 121 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: - 31 kaznivih dejanj, - 15 prometnih nesreč I. kategorije, - 4 prometne nesreče II. kategorije, - 1 vozilo je bilo zaseženo vozniku, - 5 prijave kršenja javnega reda in miru, od tega 3 v zasebnem prostoru.