Zaradi nesreče je bil zaprt del gorenjske avtoceste (FOTO)

»Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od počivališča Povodje proti Vodicam. Nastajajo zastoji,« je bilo okoli 10. ure navedeno na portalu promet.si. Po dveh urah se je promet sprostil.

Kot so nam pojasnili z ljubljanske policije, se je okoli 10. ure na gorenjski avtocesti pred izvozom Vodice v smeri Kranja zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega in voznik tovornega vozila. Do prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilnega premika voznice osebnega vozila. Pri tem se je povzročiteljica, državljanka Hrvaške, lažje telesno poškodovala. V postopku o prekršku ji je bila izrečena globa.