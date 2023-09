Zaradi nesreče je bila avtocesta zaprta v obe smeri

Zaprta je bila pomurska avtocesta med Turniščem in Dolgo vasjo v obe smeri, je poročal prometnoinformacijski center. Zdaj pa so sporočili, da so že odstranili posledice prometne nesreče. Ostajajo zastoji v obe smeri, zamuda je do 10 minut.

Sicer pa zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Še posebno to velja za ljubljansko obvoznico.