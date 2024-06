Zaradi 20-letnika drama na zavodu za zaposlovanje

Krški policisti so včeraj dopoldne posredoval na zavodu za zaposlovanje, kjer je prišlo do prepira treh oseb z zaposlenimi na zavodu.

Robert Perc s PU Novo mesto: »Po prvih ugotovitvah je eden izmed trojice, 20-letnik iz okolice Krškega, hotel do svetovalke na zavodu preko vrste, na kar ga je varnostnik opozoril. Med njima je prišlo do izmenjave besed. 20-letnik je sicer ukaz varnostnika upošteval, pri tem pa se je nesramno in žaljivo obnašal zato so mu policisti napisali plačilni nalog.«

Na številko policije 113 so sicer na omenjeni policijski upravi včeraj sprejeli 225 klicev in obravnavali 88 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.