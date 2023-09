Zapeljal naravnost v drevo: v avtu našli neodzivnega moškega

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so bili v sredo malo po 14. uri napoteni v Moščance, kjer naj bi bil v osebnem vozilu neodziven moški. Tja so bili poleg policistov napoteni še gasilci in reševalci.

Policisti so ugotovili, da je voznik zapeljal po dovozni poti, ki ni javna površina, naravnost v drevo, kjer je vozilo obstalo.

Zdravnik je na kraju nesreče pregledal 72-letnega moškega in odredil sanitarno obdukcijo. Po ugotovljenem vzroku smrti oziroma opravljeni sanitarni obdukciji bo dogodek ustrezno zaključen.

O dogodku sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in dežurna tožilka, so sporočili s PU Murska Sobota.