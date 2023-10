Žalost do neba: na poti se je zgrudila in umrla

Danes ob 10.29 se je na območju Pokljuke, občina Bled, zgrudila kolesarka in izgubila zavest. Posredovali so reševalci NMP Bled, GRS Radovljica in dežurna združena ekipa HNMP GRZS Brnik s helikopterjem Slovenske vojske, a je oseba kljub temu umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Na PU Kranj so nam pojasnili, da ni šlo za nesrečo in da policija smrt obravnava kot dogodek.