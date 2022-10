Zakaj so poginili štirje labodi? (FOTO)

Danes so imeli radgonski gasilci in potapljači novo zahtevno in žalostno opravilo. Ob 11.39 so jih namreč iz regijskega centra za obveščanje poslali v Apaško dolino. V gramoznici v Zgornjem Konjišču v občini Apače v neposredni bližini priljubljene turistično-izletniške točke so namreč poginili štirje labodi.

Potapljači in gasilci so imeli zahtevno in žalostno opravilo, FOTO: PGD Gornja Radgona

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in potapljači Podvodne reševalne službe GA PO RA Gornja Radgona ter poginule labode odstranili iz globoke vode in jih predali veterinarsko-higienski službi. Gre za skrb vzbujajoče dogajanje, ustrezne službe pa bodo skušale kar se da hitro ugotoviti, kaj je bil vzrok za pogin.