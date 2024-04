Zahrbten napad med mladoletniki v Celju: »Zdi se nam, da iz vseh strani premalo ukrepamo«

Poročali smo, da so celjski policisti raziskali zahrbten, zavržen in nedopusten napad, ki se je zgodil 3. februarja letos. Nad dvema mladostnikoma se je znesla sedmerica, kar šest oseb je bilo mladoletnih.

Zdaj se je na dogodke odzvala tudi Dijaška skupnost Celje. Tako ostro obsojajo dogodek medvrstniškega nasilja med mladoletniki in z veliko mero zaskrbljenosti ugotavljamo razloge, zakaj se med slovenskimi dijaki vse pogosteje ustvarjajo trenja, maščevalni odnosi in želja po nadvladi. »Močno nas žalosti dejstvo, da se je skupina sedmih najstnikov fizično znašla nad dvema mladoletnikoma zaradi vzbujanja strahu in uveljavljanja pred vrstniki. Takšnih in podobnih dokazovanj je med dijaki vse več, a zdi se nam, da iz vseh strani premalo ukrepamo. S poostrenim varovanjem srednjih šol in z obsežnimi ukrepi smo v šolskem prostoru vsaj delno omejili število nasilja, a žal se je to v veliki meri preneslo na izvenšolski čas, ko dijaki dobijo občutek svobode.«

Žal se v sodobnem svetu večina sporov in trenj začne na spletu

Spletno nasilje v Sloveniji še ne dojemamo kot resno grožnjo človekovi varnosti, ampak ga velikokrat jemljemo kot samoumevno. Dijaki pred starši namerno prikrivajo vsebine, ki vsebujejo medsebojno obtoževanje oziroma resne grožnje s fizičnim nasiljem. Namesto tega, da bi se sistemsko lotili omejevanja neprimernih vsebin za mladoletne osebe, smo v Sloveniji prepuščeni času in trendom, ki jih z odprtimi vrati sprejemamo iz tujine.

Skupaj s Policijsko upravo Celje zadevo iz februarja jemljemo z največjo mero resnosti, saj ne smemo dopustiti širjenja nasilja po šolah in izven njih, še posebej, če se to sprevrže v množični izgred nad žrtvijo ali dvema. V omenjenem primeru je ena izmed žrtev utrpela hude posledice napada, ki lahko imajo trajni učinek v nadaljnjem življenju. Dogodek je dokaz, da se kaznivim dejanjem nasilništva v večini primerov pride do dna. Takšnih dogodkov v predsedstvu Dijaške skupnosti Celje nikoli ne bomo tolerirali. Pristojne pozivamo k ukrepanju.

Prav zaradi tega, nas podobne grožnje, kot je bila tista s streljanjem 10. aprila, postavljajo v slepo ulico, od koder nočemo najti izhoda. In to kljub zavedanju, kaj se dogaja v sosednjih državah. Vsekakor je potrebno omejiti občutljive spletne vsebine za mladoletne, obenem pa le te ozaveščati s pomembnimi temami že v prvih razredih osnovne šole, saj bomo le tako zadevo delno izkoreninili iz družbe, so še dodali.