Zagorelo v industrijski coni: prebivalce prosijo, da zaprejo okna in se ne zadržujejo v bližini (FOTO)

Po poročanju PU Kranj so bili škofjeloški policisti danes okoli 14. ure obveščeni o požaru, ki se je zgodil v industrijski coni na Kidričevi cesti v Škofji Loki. Na srečo prvi podatki kažejo, da v njem ni bil nihče telesno poškodovan.

Z omenjene policijske uprave pozivajo prebivalce, da ne hodijo tja in se ne zadržujejo v bližini. Obenem naj vsi, ki imajo vozila parkirana v bližini požara, ta odmaknejo. Tako bodo lahko interventne službe nemoteno opravile delo.

Požar je videti od daleč. FOTO: Darja Sovinec

Vse okoliške prebivalce tudi prosijo, da zaradi požara in dima zaprejo okna hiš in stanovanj.

Že drugi požar ta teden

Na območju Škofje Loke je ta teden že zagorelo. Požar se je v sredo zgodil na enem izmed gospodarskih objektov. Zaradi njega je nastala velika premoženjska škoda.

Po trenutnih informacijah je požar izbruhnil v zgornjem delu gospodarskega objekta. V celoti so pogoreli ostrešje, več bal sena in slame, viličar in nekateri predmeti.