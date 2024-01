Policisti razkrili, kaj vse je zgorelo v požaru v Škofji Loki

Škofjeloški policisti so bili v sredo okoli 12.30 obveščeni o požaru na gospodarskem objektu na območju Škofje Loke, ki so ga gasilci pogasili pozno popoldne. Promet je bil v času intervencije oviran in je na tem delu potekal izmenično enosmerno. Policisti so kraj zavarovali in v četrtek zaključili z ogledom.

Po do zdaj zbranih obvestilih je do požara prišlo v zgornjem delu gospodarskega objekta, kjer je v celoti pogorelo ostrešje, več bal sena in slame, viličar ter ostali predmeti. V požaru ni bil nihče telesno poškodovan.

Policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da so bili na kraju tudi preiskovalci Nacionalnega foenzičnega laboratorija. Vzrok za požar še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Nastala je velika premoženjska škoda. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara in vodijo postopek. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.