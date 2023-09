Zagorelo v hiši v Poljčanah, požar se je razširil na pohištvo

Na območju Poljčan je zagorelo v stanovanjski hiši. Policisti PU Maribor so opravili ogled in ugotovili, da je do požara prišlo v enem od prostorov v hiši, kjer se je požar razširil na pohištvo. Ogenj so pogasili stanovalci sami.

Po nestrokovni oceni je nastalo 10.000 evrov materialne škode.

Glede na prve ugotovitve policistov je tuja krivda za nastanek požara izključena, so sporočili iz PU Maribor.