Zagorelo pobočje na Nanosu, na delu tudi air tractor

Dopoldne je zagorelo na pobočju Nanosa, po do zdaj zbranih podatkih je zgorelo pol hektarja borovega gozda. Kot je za STA povedal gasilec vipavske gasilske postaje Peter Prelc, je požar že pod kontrolo, pri gašenju pa je pomagal tudi air tractor.

Kot je še povedal Prelc, so imeli gasilci največ težav s terenom, saj je ta precej težko dostopen, po prvi oceni pa sta zagorela podrastje in nizka trava. Požar je že pod kontrolo, gasilci pa trenutno iščejo morebitna žarišča in močijo teren. O vzroku požara zaenkrat ne morejo govoriti.

Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je potrdil, da je bil ob požaru aktiviran tudi air tractor, ki pa se je že vrnil na Brnik. Tam je sicer v stanju pripravljenosti, če bi ga spet potrebovali.