Zagorelo je v garaži ob stanovanjski hiši ... (FOTO)

Ob 13.32 uri je v naselju Cven, v občini Ljutomer, zagorelo v garaži stanovanjske hiše. Požar so še pred prihodom gasilcev pogasili domačini, gasilci PGD Cven in PGD Ljutomer so prostore pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar ter nastali materialni škodi.