Zagorel motor, družina pobegnila iz stavbe

Danes ob 4.14 je na Bazoviški ulici v Kopru zagorel motor. V poročilu uprava za zaščito in reševanje navaja: »Ob prihodu gasilcev JZ GB Koper na kraj je bil požar popolnoma razvit in je ogrožal bližnje objekte. Požar so gasilci pogasili in prezračili zadimljeno stavbo, na katero je bil naslonjen motor. Ena družina je začasno zapustila objekt, v varen prostor pa so začasno umaknili eno osebo.«

Požar je poškodoval vrata in notranjost objekta ter fasado in elektroomarico na sosednjem objektu. Na lokaciji je bila tudi policija in dežurni Elektro Primorske, še poročajo.