Začelo se je z elektronsko pošto, končalo pa tako, da je ostal brez 31 tisoč evrov

Na Policijski postaji Piran se je zglasil moški in prijavil, da so mu neznanci z bančnega računa ukradli večjo vsoto denarja. Policisti so ugotovili, da so neznanci prek elektronske pošte vzpostavili stik z oškodovancem in prek aplikacije Anydesk prišli do podatkov njegove plačilne kartice. Ravno tako so ga napeljali na obnovitev računa Bitcoin v aplikaciji Binance. S pridobljenimi podatki so nato z bančnega računa oškodovanca izvršili več transakcij v skupni vrednosti 31 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje goljufije, so sporočili s PU Koper.