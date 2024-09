Začelo se je sojenje Alenu Grediću za poskus uboja

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so v sredo začeli sojenje Alenu Grediću. Tožilstvo mu očita, da je januarja na ljubljanskih Fužinah poskušal ubiti moškega, s katerim sta bila v sporu. V zagovoru je dejanje obžaloval in dejal, da je streljal, ker je v temi mislil, da je oškodovanec iz žepa potegnil pištolo, poročajo mediji.

Gredić je oškodovanca trikrat ustrelil 5. januarja zvečer na parkirišču pred trgovino Spar na Fužinah. Dve krogli sta zadeli levo, ena pa desno stegno. Tožilstvo trdi, da je Gredić oškodovanca nameraval ubiti in da je ta ostal živ le zato, ker krogle niso poškodovale vitalnih delov telesa ali velikih žil.

Na predobravnavnem naroku junija je Gredić krivdo zanikal, zato je v sredo steklo sojenje. V svojem zagovoru je po poročanju medijev povedal, da mu je za dogodek zelo žal in da odškodovanca ni hotel poškodovati.

Stepla sta se že v Budvi

Povedal je, da se je vse skupaj začelo avgusta lani na dopustu v Budvi v Črni gori, ko sta se z oškodovancem, s katerim se prej nista poznala, srečala v diskoteki. Tam naj bi se sprla in stepla. Decembra lani sta se znova srečala v Ljubljani, ko naj bi ga oškodovanec napadel.

Znova sta se srečala januarja na ljubljanski obvoznici. Oba sta z avtom zapeljala pred Spar. Oškodovanec naj bi se mu nato približal in z roko segel v žep. Iz njega je povlekel solzivec in ga poškropil, sam pa je v temi misleč, da je iz žepa potegnil pištolo in streljal nanj, streljal v tla in pri tem zadel oškodovanca.

Na zaslišanju je oškodovanec potrdil, da je bil povod za dogodek spor v Budvi. Usodnega 5. januarja naj bi se z Gredićem želel pomeniti o tem, a sta hitro postala glasna in žaljiva. V strahu je iz žepa potegnil solzivec in Gredića pošprical, ta pa je nanj streljal.