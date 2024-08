Ena bolj odmevnih slovenskih zdravniških afer govori o doktorju splošne prakse iz manjše slovenske občine, ki naj bi nekaterim svojim pacientom predpisoval, kar so pač terjali od njega. Zato so ga organi pregona vzeli pod lupo, a za svoje domnevne grehe ne bo odgovarjal nikoli, pa čeprav je bil svojo resnico menda pripravljen razkriti na kar gosto tipkanih 127 straneh. Morda lahko 82-letnemu Francu Grošlju iz Zagorja ob Savi celo verjamemo, ko je spregovoril o tem, zakaj se je nekaterih pacientov, katerih izbrani zdravnik je bil, kar malce bal. Tistih namreč, ki so odvisniki, saj je imel z en...