»Kaj je hujšega za starše, kot da pokopljejo svoje otroke. In Krnjićevi so oba,« nam je dejala dobra prijateljica družine Krnjić iz Bohove, zaselka na vhodu v štajersko prestolnico. Potem ko so starši januarja 2018 izgubili mlajšega sina Maria, se je minuli konec tedna za vekomaj ustavilo srce starejšega sina Marjana. Bilo mu je vsega 32 let. Ko je Mario Krnjić umrl v sumljivih okoliščinah med pretepom na mariborski tržnici, je bil prav njegov starejši brat Marjan tisti, ki je, vsaj na očeh javnosti, najbolj žaloval. »Moje malo zlato, moj mali bratec,« je takrat zapisal...