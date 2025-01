Za novo leto tri oživljali, mladoletniku pa so v krvi namerili kar 2,3 promila alkohola

Kot je to običajno, so imeli v silvestrski noči v ljubljanskem UKC veliko dela. V 24 urah so oskrbeli 181 bolnikov, od tega so morali tri oživljati, je povedal specialist travmatolog Aleš Fischinger, ki je ponoči skrbel za poškodovance. Na srečo pa vsaj v tej noči ni bilo hujših poškodb s pirotehniko, prav tako jih niso obravnavali v UKC Maribor (so pa na enoti za bolezni obravnavali nekaj oseb, ki so imele motnjo zavesti zaradi akutnega alkoholnega opoja in zastrupitve z drogami). Dva poškodovana, ki so ju morali oživljati, so na ljubljansko urgenco pripeljali s hudimi poškodbami glave. Prvi...