Za koristne informacije o ukradenih vozilh ponujajo denarno nagrado (FOTO)

Da nepridipravi »delajo« tudi ob nedeljah in celo v nočnem času, so se prepričali tudi zaposleni v dveh murskosoboških gospodarskih družbah IL Ambienti in YES. V noči med nedeljo in ponedeljkom so jima namreč, in sicer kombija. Sedaj so na družbenih omrežjih povabili prebivalce Murske Sobote in okolice, da jim pomagajo najti ukradeni službeni vozili.

Ukradeni tovorni vozili. FOTO: Facebook

»Če imate kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripomogle k njuni najdbi, vas vljudno prosimo, da nas nemudoma kontaktirate na telefonsko številko 041-684-685. Kombija - tovornjaka sta bila ukradena v Murski Soboti, zato je vaše znanje lahko ključno pri njuni vrnitvi lastnikom. Za vašo pomoč ponujamo denarno nagrado najditelju! Vsaka informacija je dragocena, zato ne oklevajte, če imate kakršnekoli podatke o ukradenih vozilih. Skupaj lahko prispevamo k varnosti naše skupnosti in pomagamo lastnikom pri ponovni pridobitvi njihove lastnine. Delite to sporočilo med svoje prijatelje, družino in sosede, da čim prej najdemo ukradena kombija in zadržimo naše ulice varne!« so zapisali na družbenem omrežju.