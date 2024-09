Z voznikom štirikolesnika in njegovim sopotnikom je hudo

V petek, okoli 15. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Litija – Ljubljana pri Zgornjem Hotiču v kateri sta bila udeležena voznik štirikolesnika s sopotnikom, ter voznik tovornega vozila.

Po doslej znanih podatkih naj bil voznik štirikolesnika, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal čez sredinsko črto in trčil v tovorno vozilo, ki je pravilno pripeljano nasproti. Voznik štirikolesnika in njegov sopotnik sta se v trčenju huje poškodovala, so nam sporočili s PU Ljubljana.

Policisti vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.