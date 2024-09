Z voznico e-skiroja je hudo, odpeljali so jo v UBKC Ljubljana

S PU Ljubljana sporočajo, da se je včeraj okoli 17. ure na kolesarski stezi ob Vodnikovi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznica e-skiroja.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je kolesar vozil po napačni strani kolesarske steze in trčil v voznico e skiroja, ki se je vključevala na kolesarsko stezo. Pri tem se je voznica e-skiroja huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 692 klicev, 200 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 53 nanašalo na kriminaliteto, 53 na javni red in mir, ter 80 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 27 prometnih nesreč z materialno škodo, 5 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bila huje poškodovana voznica e-skiroja. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 5 vozil.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.