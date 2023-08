Moški z rolerji kar po sredi ceste

Po ljubljanskih ulicah in cestah lahko srečaš in vidiš marsikaj. Tako nas je presenetilo dogajanje v križišču Dunajske in Linhartove, Ljubljančani bi temu območju rekli pri Astri ali pri Plavi laguni: tik pred križiščem je na cesto pred avtobus zapeljal moški na rolerjih in s slušalkami na ušesih. Suvereno, brez zadržkov in preverjanja, ali je cesta prosta, je zdirjal v križišče pred avtobus in naprej, kot da se ni nič zgodilo. Voznik mestnega avtobusa se je pravočasno odzval, kaj lahko pa bi se zgodilo kaj hudega.

Najbolj ogroženi

Policija že vsa leta opozarja na pešce in kolesarje, po novem tudi na voznike električnih skirojev, ki so tako tihi, da jih zaznaš šele, ko švignejo mimo tebe, kot na najbolj ogrožene udeležence v prometu. Za vse te najbolj ogrožene udeležencu v prometu obstaja posebna pot – reče se ji kolesarska steza, ki je ravno iz varnostnih razlogov namenjena samo njim. Po njej bi se moral peljati tudi moški, ki je spretno, pa vendar nepravilno in nevarno uporabljal cesto, ki je sicer namenjena motornim vozilom. Omenjenega rolerja smo med nevarno vožnjo sredi ceste opazili že večkrat. Očitno ga policisti še niso kaznovali.

160 evrov

Kot nam je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec, bi policija moškega, če bi ga zalotila pri vožnji z rolerji po cesti, ki je namenjena prometu motornih vozil, lahko oglobila s 40 evri. Dodatnih 120 evrov globe bi lahko dobil za uporabo slušalk med vožnjo. Sicer pa policija, kot je zapisala tiskovna predstavnica, »o navedeni osebi do sedaj še ni bila obveščena«. Le upamo lahko, da moškega na rolerjih res pravočasno opazijo vozniki motornih vozil, kajti nesreča nikoli ne počiva.