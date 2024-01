Prevoje pri Šentvidu v občini Lukovica so od nedelje zvečer zavite v črnino. »To je taka tragedija, da kar verjeti ne moreš,« so si enotni domačini. Nekateri še včeraj, ko smo tudi sami obiskali kraj, še kar doumeti ne morejo, da so za vedno izgubili 56-letno sokrajanko. »Prav težko nam je. To, kar se ji je zgodilo, ji je moralo biti usojeno. Ne vem, kako drugače lahko to razumeš,« potarnajo. In sicer to, da je raketa, ki zaradi svetlobnih učinkov velja za enega od bolj priljubljenih pirotehničnih izdelkov, priletela direktno vanjo in ji povzročila tako hude poškodbe, da je umrla že na kraju ...