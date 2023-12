Z nožem zagrozil voznici taksija in jo oropal

V soboto, okoli 8. ure je na območju Most prišlo do ropa, kjer je neznani moški voznici taksija zagrozil z ostrim predmetom in ji odvzel nekaj gotovine in tobačne izdelke. Moški je nato s kraja peš pobegnil.

Storilec je bil moški, star okoli 30 let, visok okoli 170 cm. Oblečen je bil v športna oblačila sive barve in bundo, na glavi je nosil kapo.

Policisti še preverjajo vse okoliščine in zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Z udarci do telefona in denarja

Danes, nekaj po 5. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu na območju centra Ljubljane, kjer so do dveh oškodovancev pristopili trije mlajši moški in jima z grožnjami ter udarci odvzeli mobilni telefon in denar.

Opis 1: moški star med 18 in 23 let, visok med 180 in 190 cm, suhe postave, zelo kratkih svetlih las.

Opis 2: moški star med 18 in 23 let, visok med 170 in 175 cm, suhe postave, kratkih temnih las, imel je temnejše brke.

Policisti še preverjajo vse okoliščine in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.