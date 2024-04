Z nožem ga je v trebuh

Šele v četrto so lahko zaradi zapletov pri prevozu 59-letnega Ludvika Kneza iz ljubljanskega pripora na le nekaj kilometrov oddaljeno okrožno sodišče izpeljali predobravnavni narok zaradi očitkov o kaznivem dejanju poskusa uboja. Kar trije so bili namreč zaradi kadrovskih težav s pravosodnimi policisti preklicani. Včeraj pa je le prišel dan, ko je obtoženi lahko srečal sodnico Ireno Škulj Gradišar in se pred njo izrekel o krivdi. Kaj kmalu se je sicer izkazalo, da o čem takem ne razmišlja, saj se je vsakič, ko ga je sodnica vprašala, ali krivdo priznava, začel zagovarjati.

Potiskala ga je prijateljica

Po očitkih tožilstva se je vse skupaj dogajalo 17. oktobra lani okoli 18. ure na Kongresnem trgu v središču Ljubljane. Tam naj bi se Knez, ki se je rodil v Murski Soboti, danes pa živi od socialne podpore in invalidnine, sprl z Vojkom Brajdičem, ki naj bi Knezu vzel mobilni telefon in zbežal. Knez pri tem naj ne bi miroval, ampak se je s pomočjo prijateljice, ki je potiskala njegov voziček, približal Brajdiču, ga z velikim nožem zabodel v trebuh in mu vzel telefon. Nato sta se s prijateljico oddaljila od napadenega.

Mimoidoči so na dogodek takoj opozorili uniformirane policiste, ki so bili prav tako na Kongresnem trgu. Kneza so kmalu prijeli, Brajdiča pa z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je več dni ostal na zdravljenju. Odvetnik Matjaž Škrobar, ki Kneza zastopa po uradni dolžnosti, je sodnici sporočil, da z obtoženim ne bosta ugovarjala obtožnici. Predlagala sta, da zaslišijo vse priče, ki jih je že v obtožnici navedel tožilec Iztok Stražar.

Ludvik Knez krivde ni priznal. FOTO: Aleksander Brudar

Sojenje se bo začelo 16. aprila. Pooblaščenec oškodovanca Mitja Inkret je sodnici sporočil, da je njegov klient na prestajanju zaporne kazni v zaporu na Dobu. Sodnica je zato napovedala, da bodo odgovorne v tamkajšnjem zaporu prosili, da ga pripeljejo na sojenje, kjer bo zaslišan kot priča oziroma oškodovanec. Inkret ni želel povedati, zakaj je Brajdič v zaporu, po naših podatkih pa je tam zaradi prestajanja leto in tri mesece dolge zaporne kazni zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.