Z ilegalnimi prebežniki hotela zaslužiti

Namesto po 400 evrov – zapor

MONI ČERNE Miroslav Popović, ki je v škodi prevažal tri Iračane in Iranca, bo odsedel sedem mesecev in plačal denarno kazen v višini 240 evrov.

Mesec dni po tem, ko so ju policisti zasačili pri tihotapljenju desetih tujcev, sta bila Srbainna Okrožnem sodišču v Kopru ta teden že obsojena in poslana na predčasno prestajanje zaporne kazni v koprski zapor.V soboto, 6. junija, par minut pred peto popoldne je bilo, ko so organi odkrivanja na avtocestnem počivališču Studenec ustavili osebni avto škoda, v katerem je, kot se je izkazalo, 27-letni Popović iz srbske Loznice prevažal tri Iračane in Iranca.Hkrati so opazili osebni avto ford kuga, a je ta pobegnil. Zaradi suma, da so tudi v njem ilegalni migranti, so vozili za njim in voznika ustavili na Videžu. V fordu je 32-letni Dačić res prevažal štiri Egipčane, Sirca in Kubanca, dva sta bila zaprta v prtljažniku, njihov cilj pa je bila Italija.Migrante so najprej namestili v center za tujce, nato pa so jih vrnili na Hrvaško. Dačić in Popović sta v sredo sedla na zatožno klop. Priznala sta kaznivo dejanje prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države in da sta za izvršitev tega najela vozili ter da bi, če bi bil prevoz uspešen, zaslužila po 400 evrov na prebežnika.»Prvič sem storil kaznivo dejanje. V Srbiji je situacija slaba in s sezonskimi deli v gradbeništvu družino težko preživljam. Zaslužim med 200 in 350 evri na mesec,« je Dačić povedal v svoj zagovor. Z družino naj bi živel v najemniškem stanovanju, sedemletna hči in žena pa da sta odvisni od njegovega zaslužka.Tudi Popović je spregovoril, o tem, da je prej živel pošteno: »Športnik sem vse življenje, finančna kriza me je prisilila v kršenje zakona. V Srbiji namreč ne dobim dela, partnerica je noseča, otroka pričakujem čez tri mesece in pol,« se je zagovarjal Popović, oba obtožena pa sta dejanje obžalovala.Okrožna državna tožilkaje obema očitala, da sta izkoristila stisko tujcev zaradi lastnega zaslužka.Poudarila je, da je v času pandemije in ker je Balkan žarišče virusaSARS-CoV-19, to, da sta pripeljala in vozila tujce po slovenskem ozemlju, še posebno nevarno. Za Dačića je predlagala 11 mesecev zapora, 1000 evrov denarne kazni in izgon za dve leti. Za Popovića devet mesecev, enako denarno kazen in prav toliko izgona.Sodnikje Dačića, ki je vozil šest tujcev, obsodil na devet mesecev zapora in 300 evrov kazni, ki jo mora plačati v devetih mesecih. Popovićeva kazenska sankcija za štiri migrante pa je sedem mesecev ječe, v roku treh mesecev mora plačati denarno kazen v višini 240 evrov.Za izgon iz države se sodnik ni odločil, saj, kot je pojasnil v obrazložitvi, ne kaže, da bosta ponavljala kaznivo dejanje, prav tako ni videti, da bi bila za Slovenijo in njene državljane posebno nevarna. Stroški sodnega postopka in nagradi odvetnikov bremenijo državni proračun.