Z avtom v stanovanjski objekt, tri osebe poškodovane

Ob 17.14 je v naselju Col v občini Ajdovščina osebno vozilo trčilo v stanovanjski objekt. Poškodovale so se tri osebe. Gasilci GRC Ajdovščina so s tehničnim posegom rešili osebe iz vozila, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Ajdovščina in Nova Gorica.

Poškodovane osebe so reševalci prepeljali v SB Šempeter pri Gorici.