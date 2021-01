Danes ob 15.39 je na Belokranjski cesti v Črnomlju osebno vozilo trčilo v pešca. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto dogodka, pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečenca ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom. Reševalci NMP ZD Črnomelj so poškodovanca oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: